0553 313 94 23

Terör sevici St. Pauli! Tribünde skandal pankart

Türk futbolcu Cenk Şahin'i Barış Pınarı Harekatı'na destek vermesinden dolayı kadro dışı bırakan Alman ekibi St. Pauli terör örgütüne destek verdi. Terör örgütü renkleriyle donatılan tribüne "rojova için ayaklan" yazılı pankartlar asılarak terör propagandası yapıldı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 23:32

Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'i Barış Pınarı Harekatı'na destek vermesinden dolayı kadro dışı bırakan Alman ekibi St. Pauli terör örgütüne destek verdi..

Tribünde terör propagandası

Geçen hafta Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı’nı sosyal medya hesabından paylaştığı için kulübü St. Pauli tarafından "Spora siyaset karıştırdığı" gerekçesiyle takımından ihraç edilen Cenk Şahin olayından 1 hafta sonra St. Pauli Stadı terör örgütü renkleriyle donatıldı.

Tribünlerde sarı-kırmızı-yeşil renklerden oluşan koreografi sergilenirken "rojova için ayaklan" yazılı pankartlar asıldı.

Almanya Futbol Federasyonu ‘selam’ verilmesinden dolayı birçok futbolcuya ve kulübe ceza yağdırırken, terörü destekleyen pankartın açılmasına ise sessiz kalması tepkiye yol açtı.

St. Pauli’nin Türklerden oluşan "Ölene kadar" adlı taraftar grubunun ise buna nasıl bir tepki göstereceği merak konusu oldu.

Bazı taraftarlar bundan sonra kulüp üyeliğinden istifa ederek maçlara gitmeyeceklerini ve takımı protesto edeceklerini açıkladı.

St. Pauli kulübünün uyguladığı bu çifte standart ve terör destekçisi tavrı ise birçok kişinin tepkisine neden oldu.

Kadro dışı bırakılmıştı

Futbolcu Enver Cenk Şahin, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşmış ve kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 23:32
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Enver Cenk Şahin
  3. St. Pauli

YORUM YAZ

  • OvalOval1 sa önce
    Almanların itleri pkk liler, yakında boynunuzataşımayıtakarlar .
  • emekli çavuşemekli çavuş1 sa önce
    SAHALARDA....ASKER...SELAMINA....KUDURANLAR..........TÜRBÜNDKİ......BU..KEPAZELİĞE.NE...DİYECEKLER...........PKK...PYD....BU....FUTBOL..TAKIMINA.....ACABA....PARAMI.VERDİ.....TERÖRİSTLERİ.....FUTBOL....SAHASINDA....DESTEKLEMELERİNE.......NASIL....İZİN ...........VERİRSİNİZ.......UEFA.......TEK..GÖZLÜ....CANAVAR OLMA......
  • CENK TURGUTLUCENK TURGUTLU1 sa önce
    PEKI BU TAKIMIN YAPTIGINIUEFA VE FIFA GÖRMÜYORMU ? HANI SIYASAL VE ASKERI MESAJ VERMEK YASAKTI ? ÜSTELIK ASKER SELAMINI BIR COK AVRUPALI OYUNCU YAPIYOR ...DAHA BETERINIDE..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Trump fena patladı: Bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır
  1. Trump fena patladı: Bu kadar büyük bir..
  2. Harekat rahatıszlığı büyüyor.....
  3. Pazar günü hava nasıl olacak? Bugün..
  4. Bakan Soylu'dan Batı'ya tokat gibi..
  5. Alıç pekmezi nasıl yapılır? Alıç..
  6. YPG'li teröristler Tel Abyad..
  7. Mallorca Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
  8. Juventus Bologna maçı kaç kaç bitti?
  9. Saç kırıkları nasıl temizlenir?
  10. Terör sevici St. Pauli! Tribünde..
  11. Tuğçe Kazaz Kemalistleri yine..
  12. Darıfülfül nedir? Darıfülfülün..
  13. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu:..
  14. Beşiktaş-Ankaragücü maçında gol çıkmadı
  15. Nahda Hareketi başbakanlığa içinden..
  16. Alman taraftarlar ile PKK yandaşları..
  17. Gerilim tırmanıyor... Bugün de ışıklı..
  18. Beşiktaş-Ankaragücü maçından gol sesi..
  19. Manchester City deplasmanda kazandı
  20. Borussia Dortmund tek golle galip geldi
  21. Kasımpaşa, Başkan Erdoğan ile buluştu
  22. Almanya'da yaşayan Türklerden..
  23. ABD'li uzmandan terör örgütü PKK/YPG..
  24. Beşiktaş'ta derbi öncesi şok!
  25. Feyzioğlu: En güzel cevabı sahada verdik
  26. Binali Yıldırım: Ya defolup gidecekler..
  27. Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper..
  28. Polis kapıyı açınca korkunç manzarayla..
  29. Küstah Fransızdan skandal çıkış!..
  30. TFF 1. Lig puan durumu! İşte, TFF 1...
ABD'den Türkiye ile ilgili bir geri adım daha
ABD'den Türkiye ile ilgili bir geri adım daha
Ali Babacan'ın partisinde Abdullah Gül krizi
Ali Babacan'ın partisinde Abdullah Gül krizi
Rusya'dan flaş Esed açıklaması
Rusya'dan flaş Esed açıklaması
Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı

Günün Karikatürü

20 Ekim 2019
Erdoğan’ın görüşmesi istenen teröristbaşının iadesi istenebilir!
Erdoğan’ın görüşmesi istenen teröristbaşının iadesi istenebilir!
Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”