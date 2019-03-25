Terör sevici Selahattin Demirtaş'ın yerel seçim iddiası: Tutuklu olmasaydım...

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden mektupla sorulara yanıt verdi.

"Dışarıda olsaydım..."

Cezaevinde olmasa tüm seçimlerin farklı sonuçlanacağını öne sürenSelahattin Demirtaş, şunları söyledi:

"Dışarıda olsaydım referandum dahil tüm seçimlerin sonuçları farklı olacaktı. HDP elinden gelenin en iyisini yapıyor. Fedakârca bir mücadeleyle, baskılara rağmen dimdik ayakta duruyor. Ortada ciddi bir başarı da var. Bu yönüyle, hepimiz bunu görmeli ve emeğe saygı duymalıyız"

"Seçim sonuçları ne olur?" sorusuna da cevap veren Demirtaş, "AK Parti-MHP bloğunun halk tarafından sandıkta ağır bir şekilde cezalandırılacağını düşünüyorum" iddiasında bulundu.

Kaynak : Bianet