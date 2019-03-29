Terör sevici Selahattin Demirtaş paylaştı: İşaret edilen adaylara oy verin

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi CHP, İP ve SP'nin oy kaybetme korkusuyla sakladığı Kandil ittifakı bir kez daha gün yüzüne çıktı! HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli'den sonra şimdi de HDP'nin hapisteki eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, CHP-İP ittifakı için oy istedi.

1 Mart Yerel Seçimleri'ne birkaç gün kala CHP-İP-SP ittifakının Kandil bağlantıları bir bir ortaya çıkıyor. Oy kaybetme kaygısıyla ittifakı gizlemeye çalışan CHP, İP ve SP'nin kirli yüzü, müttefikleri HDP'nin itiraf ve çağrıları ile gün yüzüne çıkıyor.

Sezai Temelli ve diğer HDP'lilerin ittifak için oy çağrılarından sonra bir çağrı da "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş'tan geldi.

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı çağrıda "Partimiz HDP'nin aday çıkarmadığı yerlerde, partimizin gösterdiği adaya oy vererek hem bulunduğunuz yerin hem de genelin seçim sonuçlarını bizzat siz belirleyeceksiniz." dedi.