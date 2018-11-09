'Terör sevici' Mahsun Kırmızıgül'e Vezir Parmağı'nın ardından bir şok daha!

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü sabah saatlerinde Beşiktaş Etiler’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahsun Kırmızıgül’ün annesi 90 yaşındaki Faike Arık, 1 hafta önce işe Türkmenistan uyruklu hizmetçi Müyesser M.'yi aldı.

Hizmetçi evde çalıştığı süre boyunca kadının yıllarca birikim yaptığı 130 bin dolar, 5 bin avro ve 45 parçadan oluşan toplamda yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki ziynet eşyayı fark etti. Bunun üzerine sabah saatlerinde eve gelen hizmetçi kadın, yerini bulduğu paraları ve altınları bir poşete koyarak evde çıktı.

Kırmızıgül’ün annesinin paralarının ve altınlarının yerinde olmadığını fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Dedektifler evin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak kadının gidiş istikametini tespit etti. Kadının peşine takılan dedektifler, çaldıklarıyla beraber Küçükçekmece’deki evine gittiğini belirledi.

Kadının çaldığı para ve altlıkların bir kısmını bırakarak kocası Şerzat H. yanlarına 16 bin 436 dolarla beraber Atatürk Havalimanı’na gitti. Ancak kaçak yollarla ülkeye girdikleri için buradan yurtdışına çıkamayacaklarını anlayan çift, bu kez ticari taksiye saat 20.00 sıralarında binerek Ankara’ya doğru yola çıktı. Kadını ve taksiyi takibe alan hırsızlık polisi, Çankaya’ya gittiklerini tespit etti.

Burada yerleri bulunan çift, saat 03.00 sıralarında yaya olarak yürüdükleri esnada Esenboğa Havalimanına giderken kıskıvrak yakalandı. 24 saat bile geçmeden yakalanan çift, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Kadının siteye girip çıktığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Burada işlemleri tamamlanan çift ve kadının evde yaşayan 5 akrabası da gözaltına alındı. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Polis ekipleri evden çalınan 70 bin lira ile ziynet eşyalarını da ele geçirdi. Çiftin paranın geri kalan kısmıyla cep telefonu aldığı ve harcadıkları öğrenildi. Ele geçirilenler ise şubede sergilendi.

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