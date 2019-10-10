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Terör sevici Kati Piri görevden alındı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü terör sevici Kati Piri'nin yerine Nacho Sanchez Amor getirildi.

10 Ekim 2019 Perşembe 08:51
Terör sevici Kati Piri görevden alındı

Ankara’nın uzun süredir sorun yaşadığı ve neredeyse diyaloğu kestiği Avrupa Parlamentosu (AP)Türkiye Raportörü terör sevici Kati Piri görevden alınıp yerine İspanyol Nacho Sanchez Amor getirildi.

-Nacho Sanchez Amor

Hürriyet'te yer alan habere göre, özellikle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) gönderdiği seçim gözlem heyetlerinde yer alan Amor, Türkiye’yi ve ülke siyasetini yakından tanıyan, her kesimle diyaloğa sahip bir isim. Şu aşamada en çok sorulan soru ise Amor’un selefine kıyasla nasıl bir tavır takınacağı.

Türk yargısını eleştirdi

Piri gibi AP’nin ikinci büyük grubu Sosyalistler ve Demokratlar’ın (S&D) üyesi olan Amor, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapıcı ve samimi bir ilişkiden yana olan tutumuyla öne çıksa da olumsuzlukları eleştirmekten kaçınmayan bir yaklaşıma sahip. Geçen ay kayyım uygulamalarına ilişkin AP oturumunda, Türk yargısının işleyişi ve muhalefete yönelik uygulamaları eleştirdi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 08:51
  1. Ankara
  2. Avrupa Parlamentosu (AP)
  3. Türkiye Raportörü terör sevici Kati Piri
  4. İspanyol Nacho Sanchez Amor
  5. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
  6. Sosyalistler ve Demokratlar (S&D)
  7. Avrupa Birliği
  8. kayyım uygulamaları

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  • xyzxyz15 dk önce
    katır suratlı pıri sesi inşallah ebediyen kesilsin

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