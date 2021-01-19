Terör sevici HDP'li Bilgen'den yeni parti sinyali

Tutuklu bulunan terör sevici HDP'nin eski Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen'den yeni bir siyasi parti sinyali geldi.

Bilgen, Twitter paylaşımında, "Türkiye'de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir" ifadelerini kullandı.

İttifak çatırdıyor

Özellikle İYİ Parti ve CHP içerisinden birçok ismin terör sevici HDP ile birlikte hareket etmesini hazmedemeyen siyasiler olduğu biliniyor.

Bahçeli kapatılsın çağrısı yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle arasına mesafe koymayıp üstüne birde her fırsatta destek veren terör sevici HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi.