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Siyaset Terör sevici Amedspor'u kutlayan Özgür Özel'e MHP'den tepki!
Siyaset

Terör sevici Amedspor'u kutlayan Özgür Özel'e MHP'den tepki!

Yeniakit Publisher
2024-04-29 21:04:00 - 2024-04-29 21:06:22
Terör sevici Amedspor'u kutlayan Özgür Özel'e MHP'den tepki!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Amedspor tepkisi gösterdi.

Terör sevici Amedspor TFF 1. Lig'e yükselince CHP'liler tebrik için sıraya girdi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de terör sevici Amedspor'u kutladı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Amedspor’u tebrik ettiği mesaja tepki gösterdi.

Ersoy, Özel’in “TFF 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Amedspor'u tebrik ediyor, yeni sezonda kulübe başarılar diliyorum” şeklindeki mesajına ilişkin, “2. Lig'den 1. Lig'e çıkan bu zamana kadar onlarca futbol kulübü varken ve hiçbirisini bu zamana kadar kutlamamışken neden bu kulübü tebrik etme gereği duydunuz? İsmi mi size çok yakın geldi? Yoksa bu takımın taraftarı mısınız?” ifadelerini kullandı.


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