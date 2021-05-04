Terör sevdalısı Kılıçdaroğlu’na öfke

Hasan Eğrigöz Ankara

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a ‘haksızlık’ yapıldığını belirterek, “İçeride boşu boşuna yatıyor” demesine şehit aileleri ve gazi derneklerinin tepkileri hâlâ sürerken, Kılıçdaroğlu’ndan bir pişkinlik daha gündeme geldi. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların arasından sıvışarak, kahve içip darbe girişimini izleyen ve bu yönde gelen eleştirilere cevap veren Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’ı işaret edip, “Ben geçtim. O da gelip geçseydi” şeklinde akla ziyan açıklamalarda bulundu.

Ne dediğini de bilmiyor

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, konuya ilişkin şunları dile getirdi: “Kılıçdaroğlu söylediğini tartmadan söyler. Ağzından çıkanı, kulağı duymadan çıkar. Saçmalıyor açıkçası. Türkçesi bu; ne dediğini bilmiyor. Bu kadar basit. Her gün değişik, birbirleri ile çelişen açıklamalarda bulunan bir adam Kılıçdaroğlu. Kendisinin 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında tankların arasından rahat geçmesinin sebebi, CHP genelinde darbecilerle sıkı ilişki ve muhabbet vardır.”

CHP’nin sufle aldığı yer

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da, şunları ifade etti: “Yalan, iftira ve dedikodu üzerinden konuşmayı şiar edinen CHP lideri şimdi de herkesi aptal, kendini akıllı sanarak, ‘Ben geçtim o da tankların arasından yürüyerek geçseydi’ diyor. Buna kargalar bile güler. Kaç FETÖ’cünün eşliğinde tankların arasından sıvışıp soluğu Bakırköy’de aldığı video kayıtlarında mevcut. Kendi yaptığı yanlışı, darbeci yüzünü örtmek için Cumhurbaşkanımızı kullanması, kendine siper etmesi nafiledir. Gerçekler güneş gibidir, balçıkla sıvanmaz. ‘Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala boşu boşuna yatıyor’ demek bile ülke gerçeklerinden ne kadar uzak olduğunun göstergesidir. Terör davalarında suçlu bulunan ve cezası Yargıtay’da onanan Demirtaş’a hâlâ özgürlük naraları atanların içinde Atatürk’ün partisinin Genel Başkanının olması şaşırtıcıdır. Türkiye karşıtı cephelerin istekleriyle CHP’nin söylemlerinin ortak bir yerde buluşması Kılıçdaroğlu’nun nerelerden sufle aldığının işaretidir”

Zillet halini ifade ediyor

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise, şunları kaydetti: “Kılıçdaroğlu’nun darbecilerin tanklarının arasından sessiz sedasız geçebilmesinin bir tek sebebi var; onlarla ortak olması. Onlar kendileri için Kemal Kılıçdaroğlu’nu zararlı bir şahsiyet görmedikleri için önünü açıp tankların arasından geçirdiler. Ama o tanklar Sayın Cumhurbaşkanımızı katletmek, onu yok etmek üzere sahaya inmişti. Dahası taklar değil uçaklar gönderilmişti Marmaris’e. Bize saldıracaklardı. AK Parti hareketine. Bu millete, bu vatana hizmet eden, 200 yılda yapılacakları 20 yılda yapan bir hareketi yok etmek için sahaya inmişti. Kılıçdaroğlu, aslında içinde bulunduğu zillet halini ifade ediyor. Onlarla ortak olduğunu bir bakıma burada itiraf etmiş oluyor.”