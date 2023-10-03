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Gündem Terör saldırısında Bakan Yerlikaya'yla ilgili açıklama yapan gazeteci gözaltına alındı
Gündem

Terör saldırısında Bakan Yerlikaya'yla ilgili açıklama yapan gazeteci gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-10-03 01:32:00 - 2023-10-03 01:37:03
Terör saldırısında Bakan Yerlikaya'yla ilgili açıklama yapan gazeteci gözaltına alındı

Dün Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda meydana gelen saldırı girişiminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili paylaşım yapan Gazeteci Fazıl Duygun gözaltına alındı.

Ankara'da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerden biri kendini patlatırken, biri etkisiz hale getirilmiş, 2 polis de hafif şekilde yaralanmıştı. Saldırı girişiminin ardından sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili paylaşım yapan Duygun, Niğde'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan Duygun, işlemler için emniyete götürüldü.

 


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Kaynak: İHA

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