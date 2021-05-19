Terör saldırısı için neden Diyarbakır seçildi? Başbuğ cevapladı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ Diyarbakır'daki terör saldırısını değerlendirdi.

Bu saldırı bekleniyordu

Türkiye'nin terörle mücadelesine değinen Başbuğ, son dönemdeki operasyonlarla örgütün felç edildiğini ifade etti. Bu operasyonlar sonrasında örgütün karşı atağa geçmesinin beklendiğini ifade eden Başbuğ bu saldırının devlet tarafından da beklendiğini ifade etti.

Sofi Nurettin sarstı

Terörle mücadelede bitti denilen anların en kritik anlar olduğunu belirten Başbuğ, Sofi Nurettin'in öldürülmesinin terör örgütünde ağır bir travma yarattığını ifade etti.

Neden Diyarbakır?

Son dönemde terör örgütüne karşı yürütülen operasyonların ana üssünün Diyarbakır'daki bu üs olduğunu vurgulayan Başbuğ, Diyarbakır üssünün çok sayıda büyük operasyona ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Doğu bölgesinde yapılan operasyonların üssü olarak genelde Diyarbakır ve Malatya'nın kullanıldığını söyleyen Başbuğ, terör örgütünün akıllarınca böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Neden maket uçakla saldırıldı?

Bölgede yapılan operasyonlara karşı böyle bir saldırının beklendiğini söyleyen Başbuğ, saldırının türüne de değindi. Canlı bomba tarzında bir saldırının artık kolay kolay mümkün olmadığını belirten Başbuğ, örgütün bu nedenle farklı bir yol izlediğini söyledi.

Şu an yürütülen başka operasyonların olduğunu söyleyen Başbuğ, bütün şehirden saldırının duyulmasının drone savar tarzında alınan tedbirlerle uçakların imha edilmiş olabileceğini söyledi.