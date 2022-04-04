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Gündem Terör saldırıları böyle önlendi! TSK'dan stratejik bölgede kritik taktik
Gündem

Terör saldırıları böyle önlendi! TSK'dan stratejik bölgede kritik taktik

TSK, Barış Pınarı Harekat Bölgesini toplam uzunluğu 232 kilometreyi bulan hendeklerle çevirdi. Terörist ve bombalı araç geçişlerini engellemek için kazılan 4 metre derinliğindeki hendekler sayesinde terör saldırıları büyük ölçüde önlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri Rakka ve Haseke'nin kuzeyinden yapılan saldırı ve tacizlere de misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 17:33:00 -
Terör saldırıları böyle önlendi! TSK'dan stratejik bölgede kritik taktik

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde önlemlerini arttırdı.

TRT Haber ekibi, Suriye'de M4 karayoluna paralel olarak kazılan kilometrelerce uzunluğundaki o hendeklere girdi.

Hendekler, M4 karayoluna 200 metre, teröristlerin sürekli sızma girişiminde bulunduğu Ayn İsa ve Tel Tamir'e ise 2 kilometre uzaklıkta.

Saldırılara karşı önlemler artırıldı

Teröristlerin yuvalandığı Ayn İsa ve Tel Tamir'in kuzeyinde, açılan hendekler sayesinde bölgede güvenlik sağlandı.

Barış Pınarı Harekatı Bölgesine teröristlerin sızma girişimleri de önlenmiş oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Rakka ve Haseke'nin kuzeyinden yapılan saldırı ve tacizlere de misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber

 

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