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Yerel Terör propagandasına 3 gözaltı
Yerel

Terör propagandasına 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-08-02 16:48:00 -
Terör propagandasına 3 gözaltı

Sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan potansiyel teröristlere operasyon düzenlendi. 2 ilçedeki operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı/ TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda Yunusemre ve Saruhanlı ilçesinde ikamet eden S.O., M.E.C. ve M.K. isimli 3 şahıs, sosyal medya üzerinden PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan 1 Ağustos tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Manisa ve Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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