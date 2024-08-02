Terör propagandasına 3 gözaltı
Sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan potansiyel teröristlere operasyon düzenlendi. 2 ilçedeki operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı/ TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda Yunusemre ve Saruhanlı ilçesinde ikamet eden S.O., M.E.C. ve M.K. isimli 3 şahıs, sosyal medya üzerinden PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan 1 Ağustos tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Manisa ve Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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