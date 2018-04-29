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Terör partisi, adayını duyuracağı tarihi açıkladı

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP’nin Eş Genel Başkanı Buldan, "4 Mayıs tarihinde adayımızı Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

29 Nisan 2018 Pazar 13:35
Terör partisi, adayını duyuracağı tarihi açıkladı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin cumhurbaşkanı adayının 4 Mayıs'ta açıklanacağını söyledi.

HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında Hakkari'ye gelen Buldan, parti binasında partililerle bir araya geldi.

Buldan, burada yaptığı açıklamada bir kez daha Hakların Demokratik Partisi'nin Kürtlerin, Türklerin, Lazların, Çerkezlerin ve Arapların partisi olduğu yalanını söyledi.

Partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin Buldan, "Türkiye'yi kucaklayacak olan, Türkiye'nin sorularını çözecek olan, Türkiye'nin barışına, demokrasisine, eşitliğine ve özgürlüğüne olan sevdası ile sizlerin karşısına çıkacak olan bir adayımız olacak." ifadesini kullandı.

Buldan, 4 Mayıs'ta adaylarını kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"4 Mayıs tarihinde Türkiye kamuoyu 'evet işte benim adayım budur' diyebilecek. Bu inanç ile bu kararlılıkla başta cumhurbaşkanı adayımız olmak üzere milletvekili adaylarımızı da Türkiye toplumu ile paylaştıktan sonra bu ülkede artık barışın, kardeşliğin ve özgürlüğün, eşitliğin ve birlikte yaşamanın teminatı olan adaylarımızla birlikte Türkiye toplumunun karşısına çıkacağız."

Daha sonra Dağgöl Mahallesi'nde bir düğüne katılan Buldan ve beraberindekiler, Yüksekova ilçesine hareket etti.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 13:35
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  2. Pervin Buldan
  3. hdp
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