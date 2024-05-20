Terör örgütünün siyasi uzantısı olmaktan vazgeçmiyorlar! Bugün de hiçbir pişmanlık duymuyorlar

Akşam gazetesi yazarı Yaşar Hacısalihoğlu, terör örgütlerinin siyasi uzantılarına dikkat çekti. Hacısalihoğlu, özellikle PKK'nın siyasi kolu HDP'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Hacısalihoğlu, bu siyasi yapıların Türkiye'deki terör sorununu derinleştirdiğini belirttiği yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye'ye yıllardır musallat olan terörün; sebebi nedir, müsebbibi, maşaları kimlerdir, bilmeyen ve bilinmeyenler var mıdır?

Yoktur da bilip de bilmemezlikten gelenler vardır. Kayıtsız kalanlar vardır. Zihinleri bulandıranlara teslim olanlar vardır ve hepsinden daha çarpıcı olanı terörü demokrasi, barış maskeleriyle gizlemeye devam edenler vardır.

PKK terör örgütünün emperyalizmin kirli hedefinin maşası olduğu gün gibi ortadadır. Acıyı yaşayan bilir, gerçeği. Şehit Anneleri, Diyarbakır Anneleri evlatlarının acısını yaşayanlar bilir bu kirli emperyalist oyunu.

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Diyarbakır Anneleri'nin PKK'nın siyasi kolu HDP Diyarbakır il binasının önündeki evlat nöbeti 5.yılına girdi. Yıllardır haykırıyorlar; "burası parti değil, evlatlarımızı çaldılar, PKK terör örgütüne teslim ettiler, ABD-İsrail emperyalizmine asker ettiler." O annelerin tarihe geçen eylemleri ki, HDP'ye kepenk indirtti, Anayasa Mahkemesi'nden önce HDP'nin Diyarbakır HDP binasını onlar kapattı.

5 yıldır onların haykırışlarını duymayan, görmeyen, ilgi duymayan ne aydındır ne bu toprakların siyasetçisidir. PKK terör anatomisinin siyasi koluyla kol kola girenler, bu gerçeği yok sayanlar safına düşmüştür. Bu durumda en çok emperyalizmi mutlu etmektedir.

Her türlü yol, yöntem denendi yeter ki kan dursun, terör bitsin diye. Yanlışıyla doğrusuyla açılım, barış süreçleri denendi.

Terörden, kan akıtmaktan asla vazgeçmediler. Zira emperyalizm izin vermedi. Soldukça suladı, her türlü ihtiyacını karşıladı ve her defasında yeniden sahaya sürdü. Irak'tan sonra Suriye'yi de aynı şer hedefine içine koyarak, Doğu Akdeniz'de kurmak istedikleri yeni enerji jeopolitiğinin odağı haline getirdiler. Bu kirli planın tek engeli; Türkiye'nin varlığı, kararlılığı, direnci, mücadelesi. Onu da kırmak için iç cephede gedikler açmanın, sahaya sürdükleri terör örgütünün siyasi koluyla siyaset zeminini de kontrol etmenin ve Türkiye'nin bağımsızlığını zedeleyerek, kolunu kanadını kırmanın şer çabasına giriştiler.

6-8 Ekim'de 2014'te sokaklara çağrı yapanlar, demokratik barışçı gösteriler yerine şehirleri yakıp yakıp, insanları katledenler, 16 yaşındaki Yasin Börü'yü kafasını ezerek vahşice katledenler emperyalizmin aynı kirli şer planın piyonlarıydılar. O zaman HDP yönetimi, mensuplarına süresiz eylem çağrıları yapıyordu. Sürecin seyrinden hiç rahatsız değildiler. İstenilen oluyormuş gibi davrandılar.

Bugün de hiçbir pişmanlık duymuyorlar. Dillerinden düşmeyen demokrasi, barış kavramlarını kurşunlayanların siyasi uzantıları, kolları, ayakları, sözcüleri olmaya devam ediyorlar.

6-8 Ekim terör davasının kararlarının açıklanması bilinen bir gerçeği bir kez daha bu defa da hukuken de ortaya koymuş oldu; HDP (DEM) PKK terör örgütünün siyasi uzantısıdır."