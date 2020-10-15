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Aktüel Terör örgütünün sincar sorumlusu öldürüldü
Aktüel

Terör örgütünün sincar sorumlusu öldürüldü

MİT’in istihbaratıyla PKK/KCK’nın Irak Sincar’daki sözde üst düzey sorumlularından ‘Serhat Patnos’ kod adlı Fuat Zengin isimli terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:55:00 -
Terör örgütünün sincar sorumlusu öldürüldü

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösteren şüphelilere yönelik operasyonda ise gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı.

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