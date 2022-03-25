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Gündem 'Terör örgütünü öven slogan attılar' iddiası! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

'Terör örgütünü öven slogan attılar' iddiası! Çok sayıda gözaltı var

İzmir'deki nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı öven slogan attıkları suçlamasıyla 49 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 17:35:00 -
'Terör örgütünü öven slogan attılar' iddiası! Çok sayıda gözaltı var

İzmir'deki nevruz etkinliği sonrası terör örgütü PKK/KCK'yı öven slogan attıkları suçlamasıyla 49 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20 Mart'ta Alsancak semtinde yapılan etkinlikte bir grubun terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan posterini açarak örgütü öven slogan atmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 59 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerince çok sayıda güvenlik kamerası kaydı incelendi.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerden 49'u kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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