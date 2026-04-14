SON DAKİKA
Gündem
Terör örgütüne finansman sağlamışlar! 8 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Terör örgütüne finansman sağlamışlar! 8 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İstanbul’da Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli ülkelerden kendilerine gönderilen paraları, örgüt adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürütürken ölen kişilerin ailelerine, örgütten kopmalarını önlemek amacıyla para dağıtımı yaptıkları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında 8 şüphelinin, "6415 sayılı Terörizmin Finansmanı Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında işlem yapılan, mal varlığı dondurulan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan mahkumiyet kararı bulanan kişilere nakdi yardım yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Şüphelilerin Suriye'de bulunan terör örgütü DEAŞ mensuplarına iletilmek üzere çeşitli ülkelerden kendilerine gönderilen paraları, örgüt adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürütürken ölen kişilerin ailelerine, örgütten kopmalarını önlemek amacıyla para dağıtımı yaptıkları tespiti aktarıldı.

Açıklamada, çatışma bölgelerindeki kişilerle iltisaklı olduğu değerlendirilen 8 şüphelinin yapılan operasyonla yakalandığı bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ operasyonu
Gündem

Şafak vakti DEAŞ’a darbe! Şırnak ve Kocaeli merkezli operasyonda örgütün finans damarları kesildi!
Yerel

Yozgat’taki DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Yerel

DEAŞ’a 56 ilde nefes kesen operasyon! 525 şüpheli yakalandı!
Gündem

