La Liga’yı sallayan Muriqi’den çok konuşulacak sözler! ‘Fenerbahçe'deyken eşimi uyardım'
La Liga'yı sallayan Muriqi'den çok konuşulacak sözler! 'Fenerbahçe'deyken eşimi uyardım'

İspanya La Liga'da Kylian Mbappe ile gol krallığı yarışı veren ve golleriyle Mallorca'da kahraman ilan edilen Vedat Muriqi, ESPN'a konuştu.

MURIQI'DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER: "FENERBAHÇE'DEYKEN EŞİMİ UYARDIM" Mallorca'nın Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, La Liga'da attığı 21 golle Kylian Mbappe ile birlikte gol krallığı yarışı veriyor. Attığı gollerle Mallorca'da kahraman ilan edilen Vedat Muriqi, ESPN'e birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Muriqi'nin açıklamaları...

"EŞİMİ ÖNCEDEN UYARMIŞTIM" "Fenerbahçe'de ilk maçıma çıkmıştım. Bu benim ilk büyük maçımdı ve gol attım; maç sonrası röportajına gittiğimde muhabir bana, ‘Karının Instagram'da bir şey paylaştığını gördün mü?’ dedi. Ama onu önceden uyarmıştım: "Bak, lütfen dikkatli ol çünkü artık Fenerbahçe'deyiz ve 30 milyon taraftarları var!" Şimdi de kendi kendime ‘Aman Tanrım, ne yapmış bu kadın?’ diye düşündüm."

"BANA 'YAMYAM' DEMEYE BAŞLADILAR" "Ama sosyal medyadaki taraftarlar ona ‘Bu adama ne yediriyorsun?!’ diye soruyorlardı. O da ‘Çiğ et!’ diye cevap vermişti. Böylece paylaşımı viral oldu, Fenerbahçe taraftarları bana ‘Yamyam’ demeye başladı... ve ne zaman bir restorana gitsem, çalışanlar bana çiğ et getirip bunu komik bir şaka sanıyorlardı ve ‘Yemeyecek misin?’ diyorlardı."

"LAZIO'YA TRANSFER OLDUĞUMDA BU LAKAP BEĞENİLMEDİ" "Ancak Lazio'ya transfer olduğumda, oradaki sportif direktör o lakabı beğenmedi ve bana ‘Sen daha çok korsana benziyorsun’ dedi. İtalya'dan bu lakabı Mallorca'ya da taşıdım ve gol attığımda göz bandı sevinci yaptım... işte benim hikâyem bu."

"GOL ATMAK BENİM İŞİM" "Gol atmak benim işim, ama bu kısmı biraz şov dünyasına ait ve burada, Mallorca'da insanlar buna bayılıyor. Kendimi tanıyorum, teknik açıdan iyi bir oyuncu değilim, hızlı da değilim; bu yüzden elimdeki tek şey gücüm. bunu doğru şekilde kullanmam gerekiyor. Topu tutmak, takım arkadaşlarıma yardım etmek; her geçen gün bu yeteneğimden daha fazlasını ortaya çıkarmaya çalışıyorum. En güçlü yanımın ne olduğunu biliyorum ve ona göre oynamaya çalışıyorum."

"BİLİYORUM! YAKIŞIKLI DEĞİLİM" 2022 yılında bir yerel radyonun o dönem Mallorca'da teknik direktörü olan Javier Aguirre'nin kendisine çirkin dediğini aktardığı bir röportaj hakkında sık sık sorulduğunda, Muriqi hep aynı cevabı veriyor: "Biliyorum, çirkinim! Yakışıklı değilim... Ama yine de kendimi oldukça çekici buluyorum!"

