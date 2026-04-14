La Liga’yı sallayan Muriqi’den çok konuşulacak sözler! ‘Fenerbahçe'deyken eşimi uyardım'

"GOL ATMAK BENİM İŞİM" "Gol atmak benim işim, ama bu kısmı biraz şov dünyasına ait ve burada, Mallorca'da insanlar buna bayılıyor. Kendimi tanıyorum, teknik açıdan iyi bir oyuncu değilim, hızlı da değilim; bu yüzden elimdeki tek şey gücüm. bunu doğru şekilde kullanmam gerekiyor. Topu tutmak, takım arkadaşlarıma yardım etmek; her geçen gün bu yeteneğimden daha fazlasını ortaya çıkarmaya çalışıyorum. En güçlü yanımın ne olduğunu biliyorum ve ona göre oynamaya çalışıyorum."