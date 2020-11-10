Terör örgütüne darbe üstüne darbe! Etkisiz hale getirildiler
Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Yıldırım 4 operasyonu kapsamında; Tunceli-Merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam etmektedir.