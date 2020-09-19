Terör örgütüne bir soğuk duş daha

İstanbul merkezli 34 şehirde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) eş zamanlı operasyon yapıldı.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 131 kişiden 94'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düğmeye basıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 16 Eylül tarihinde İstanbul merkezli 34 şehirde Türkiye'yi sırtından vuran FETÖ'ye operasyon yapıldı.

Düzenlenen operasyonda 2'si binbaşı, 6'sı yüzbaşı, 4'ü üsteğmen, 6'sı asteğmen, 31'i astsubay ve 82'si uzman çavuş, toplam 131 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 36'sı serbest bırakıldı.

94 kişi tutuklandı

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 95 zanlıdan 94'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ'nün çeşitli yapılanmalarında yer aldıkları iddiası ile 82'si muvazzaf, 50'si Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç ve emekli olmak üzere 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

16 Eylül tarihinde, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 34 ilde düğmeye basarak eş zamanlı operasyon yapmış, 131 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Firari olan 1 zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.