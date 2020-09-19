  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Terör örgütüne bir soğuk duş daha
Gündem

Terör örgütüne bir soğuk duş daha

İstanbul merkezli 34 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına dönük eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 131 kişiden 94'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 19:39:00 -
Terör örgütüne bir soğuk duş daha

İstanbul merkezli 34 şehirde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) eş zamanlı operasyon yapıldı.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 131 kişiden 94'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düğmeye basıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 16 Eylül tarihinde İstanbul merkezli 34 şehirde Türkiye'yi sırtından vuran FETÖ'ye operasyon yapıldı.

Düzenlenen operasyonda 2'si binbaşı, 6'sı yüzbaşı, 4'ü üsteğmen, 6'sı asteğmen, 31'i astsubay ve 82'si uzman çavuş, toplam 131 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 36'sı serbest bırakıldı.

94 kişi tutuklandı

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 95 zanlıdan 94'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ'nün çeşitli yapılanmalarında yer aldıkları iddiası ile 82'si muvazzaf, 50'si Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç ve emekli olmak üzere 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

16 Eylül tarihinde, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 34 ilde düğmeye basarak eş zamanlı operasyon yapmış, 131 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Firari olan 1 zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milletin karısını kızını yoldan çıkaranları deşifre ediyoruz! Durdurun bu pezevenkleri
Gündem

Milletin karısını kızını yoldan çıkaranları deşifre ediyoruz! Durdurun bu pezevenkleri

Yurt dışında kök verip Türkiye’deki aile yapısının damarlarına zehir enjekte eden gleeden.com adlı bir ahlaksızlık platformunun daha olduğu ..
Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez
Siyaset

Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

O ülkede ilginç olay! Yaşlı kadın, ayıyı bakın nasıl kaçırdı
Yaşam

O ülkede ilginç olay! Yaşlı kadın, ayıyı bakın nasıl kaçırdı

Yakutistan'da 84 yaşındaki yaşlı kadın, karşısına çıkan ayıyı kükreyerek kaçırdı.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı