Terör örgütüne bir darbe daha indirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Yıldırım -2 Cilo Operasyonu çerçevesinde; Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen ortak operasyonla Hakkari kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

11 PKK/YPG'li terörist Suriye'de etkisiz hale getirilmişti

Yurtiçi ve yurtdışında güvenlik güçlerimizin terör örgütleri ile olan mücadelesi aralıksız olarak devam ediyor.

Bugün öğle saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı (MEB) Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Bir gün önce Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.