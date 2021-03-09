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Dünya Terör örgütünden BM ofisine saldırı!
Dünya

Terör örgütünden BM ofisine saldırı!

Somali'de, Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği Barışı Koruma Misyonunun (AMİSOM) bulunduğu bölgeye, terör örgütü Eş-Şebab tarafından havan topu ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 23:40:00 -
Terör örgütünden BM ofisine saldırı!

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bölgeye en az 3 havan topu isabet etti.

BM ve AMİSOM ofislerinin bulunduğu bölgeye düzenlenen havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmadı.

BM, saldırıyı kınadı

BM Somali Özel Temsilcisi James Swan, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Eş-Şebab'ın saldırısını kınayarak, "Bu şiddet olaylarına rağmen Somali'nin uluslararası ortakları, halkı desteklemeye ve ülkenin kalkınmasına destek vermeye kararlıdır." ifadesini kullandı.

Saldırıyı, terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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