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Dünya

Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere kalleş saldırı

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Haseke ilinde protesto gösterileri düzenleyen sivil halka ateş açtı. Saldırıda iki kişinin öldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 17:35:00 -
Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere kalleş saldırı

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK’nın artırdığı yakıt fiyatlarını protesto eden halka, teröristlerin açtığı ateş sonucu iki sivil hayatını kaybetti, dört sivil yaralandı.

Öfkeli halk, YPG/PKK’lı teröristlerin yakıt fiyatlarının artırmasına karşı çok sayıda il ve ilçede sokaklara döküldü.

Protestolarla sahne olan yerleşimlerden bir de Haseke ilinin Neşve Mahallesi oldu.

Teröristlerin, protestoyu dağıtmak amacıyla açtığı ateş sonucu dört sivil yaralandı, Eymen Şahir ve Abdülkadir Esad isimli iki sivil hayatını kaybetti.

Deyrizor ve Haseke ili ile kırsalındaki yerleşimlerde halkla terör örgütü YPG/PKK'nın arasındaki gerilim yükselerek devam diyor.

Haseke ve Deyrizor’daki protestolar

Terör örgütü YPG/PKK, ülkedeki enerji kaynaklarının büyük bir kısmını işgal etmesine rağmen, yakıt fiyatlarını orantısız şekilde artırdı.

Halihazırda alım gücü kısıtlı olan halk, yakıt fiyatı artışına tepki göstermek için sokaklara döküldü.

Haseke ve Deyrizor illerinin yanı sıra Amuda, Rumeylan, Mabedebe, Kımışlı, Derik ilçelerinde terör örgütünün doğal gaz, mazot, benzin gibi enerji kaynaklarına yaptığı artış protesto edildi.

Suriye'deki enerji kaynaklarının büyük kısmı YPG/PKK işgalinde

Deyrizor ve Haseke illerinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeler, petrol ve doğal gaz açısından Suriye'nin en zengin enerji kaynaklarına sahip.

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

YPG/PKK, ABD desteğiyle Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal etmeye devam ediyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası el-Ömer'i işgal etmişti.

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