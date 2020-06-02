  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Terör örgütü YPG/PKK, sivillerin tarım arazisini yakmaya devam ediyor

Suriye’de YPG/PKK’lı teröristler, Rakka Valiliğine bağlı Suluk kasabasında sivillere ait tarım arazisini yaktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 18:32:08 -
Terör örgütü YPG/PKK, sivillerin tarım arazisini yakmaya devam ediyor

Suriye’de YPG/PKK’lı teröristler, Rakka Valiliğine bağlı Suluk kasabasında sivillere ait tarım arazisini yaktı.



Suriye’de YPG/PKK’lı teröristler, sivillerin tarım arazilerini yakmaya devam ediyor. YPG/PKK’lı teröristler Rakka Valiliğine bağlı Suluk kentinde sivillere ait tarım arazilerini yaktı. Yerel kaynaklar, teröristlerin sürekli sivillerin tarım arazilerini ateşe verdiğini belirtti. Ateşe verilen tarım arazilerindeki mahsullerin tamamı zarar görürken siviller, kendi çabalarıyla yangını sündürmeye çalıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı