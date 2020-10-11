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Aktüel Terör örgütü YPG/PKK, Hatay'daki orman yangınını propaganda çalışmasına dönüştürdü
Aktüel

Terör örgütü YPG/PKK, Hatay'daki orman yangınını propaganda çalışmasına dönüştürdü

Terör örgütü YPG/PKK'nın yandaşı sosyal medya hesapları, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının, "Ateşin çocukları inisiyatifi" adlı örgüt tarafından çıkarıldığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 08:55:00 -
Terör örgütü YPG/PKK, Hatay'daki orman yangınını propaganda çalışmasına dönüştürdü

Hatay'ın  Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana gelen yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yangınla ilgili PKK  terör örgütü medya organları ve örgüte yakın sosyal medya hesaplarından propaganda çalışması başlattı.

AFAD ekiplerince 542 kişinin tahliye edildiği ve yanan ağaçların bulunduğu bölgeden fotoğrafların yer aldığı paylaşımlarda, YPG / PKK terör örgütüne yakınlığı ile bilinen "Ateşin Çocukları girişimi" ile yangının çıkarıldığı iddia edildi.

Ormandaki ağaçların yanı sıra yaban hayatının da zarar gördüğü ve çok sayıda ekibin 2 gün boyunca söndürmek için çalıştığı yangınla ilgili "alaycı yazılar" vatandaşlardan büyük tepki aldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesinde incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kasıtlı olarak başladığına dair şüpheler olduğunu belirterek, "Son iki gündür çok ciddi şüpheler var. Sosyal medyada ve diğer kaynaklarda, özellikle de bu yangında, niyetini ifade etti. Bununla ilgili valilik çok yönlü bir soruşturma yürütüyor. Yangınla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı, 2'si savcı tarafından serbest bırakıldı ve 2 şüphelinin soruşturması devam ediyor  "ifadesini kullanmıştı. .

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