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Ermeni kilisesinden Türk askerine saldırdılar!

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da, Ermenilere ait kilisenin YPG tarafından karargah yapıldığı ortaya çıktı. Suriye Milli Ordusu, Ermeni cemaatine topraklarına özgürce geri dönüp kiliselerini devralmaları çağrısında bulundu.

2019-10-19 12:57:00 - 2019-10-19 13:05:56
Ermeni kilisesinden Türk askerine saldırdılar!

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinde Ermenilere ait bir kiliseyi karargaha çevirdiği görüldü. Kilisede, papazın dua etmek ya da vaaz vermek üzere kullandığı kısmın, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleriyle donatıldığı göze çarptı.

Elebaşının fotoğrafları duvarda

AA'da yer alan habere göre elebaşının iki ayrı posterinin asılı bulunduğu duvarda, bunların hemen üzerinde haç ve diğer dini semboller yer alıyor. Ermenilerin "horan" adını verdikleri bu bölüm, Hıristiyanlar açısından mahremiyeti bulunan ve sadece papazın girebileceği bir alan olarak biliniyor. Kilisenin diğer duvarında da üzerinde Ermenice yazılar bulunan ve vaftiz havuzunun yer aldığı bir bölüm görünüyor.

Kilise, barış harekatıyla kurtarıldı

Teröristlerin gasp ederek ibadete kapattıkları ve böylece karargah haline getirdikleri anlaşılan kilise, Barış Pınarı Harekatı'yla YPG/PKK'dan kurtarıldıktan sonra korumaya alındı. Kilisenin güvenliğini sağlayan Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarından Ebu Abdo, yaptığı açıklamada, "Tel Abyad ilçe merkezine girdiğimizde kiliseye yaklaşmadık. Çatışmalardan zarar görmesini istemedik. Hıristiyan ve Ermeni kardeşlerimize, Tel Abyad'a dönmeleri çağrısında bulunuyoruz. Kiliselerine gelip ibadetlerini yapabilirler. Biz kardeşiz" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü ibadethaneleri kullanıyor

YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere ait evlerin yanı sıra ibadethanelere de yuvalanarak Türkiye topraklarına saldırılar düzenlemişti. Örgüt, özellikle minarelere keskin nişancılar konuşlandırmıştı.

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Yorumlar

HEIDOMANN

ERMENI DENILEN YOBAZLAR MEDEM PKK YPG KILISELERINI ISTILA ETIYSE NEDEN BUNU DÜNYAYA DUYURMADILAR NEDEN BUNU ELESTIRMEDI ERMENI MEDYASI ERMENILER KILISELERINI KASITLI OLARAK PKK YPG YE VERMIS OLMASINLAR TÜRKIYEYE KARSI KULANMAK ICIN 
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