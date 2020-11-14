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Dünya Terör örgütü YPG/PKK, DAEŞ'lileri serbest bırakmaya devam ediyor
Dünya

Terör örgütü YPG/PKK, DAEŞ'lileri serbest bırakmaya devam ediyor

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, terör örgütü YPG/PKK'nın, terör örgütü DAEŞ'in elebaşlarından birini salıverdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 00:35:00 - 2020-11-14 00:35:52
Terör örgütü YPG/PKK, DAEŞ'lileri serbest bırakmaya devam ediyor

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, terör örgütü YPG/PKK'nın, terör örgütü DAEŞ'in elebaşlarından birini salıverdiğini duyurdu.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK, alıkoyduğu DAEŞ'li teröristleri serbest bırakmayı sürdürüyor.

Suriyeli muhalif Kürt oluşumlardan Suriye Bağımsız Kürt Rabıtasının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2 yıl önce YPG/PKK tarafından alıkonulan DAEŞ elebaşlarından ve sözde "halkla ilişkiler bürosu emiri" Eid Abdülhamid el-Deyri serbest bırakıldı.

Söz konusu DAEŞ'li teröristin çok sayıda savaş suçuna karıştığı bildirildi.

Terör örgütü YPG/PKK, geçtiğimiz ay, terör örgütü DAEŞ işbirlikçisi olduğu tespit edilen 631 kişiyi serbest bırakmıştı.

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