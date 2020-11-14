Terör örgütü YPG/PKK, DAEŞ'lileri serbest bırakmaya devam ediyor
Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, terör örgütü YPG/PKK'nın, terör örgütü DAEŞ'in elebaşlarından birini salıverdiğini açıkladı.
Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, terör örgütü YPG/PKK'nın, terör örgütü DAEŞ'in elebaşlarından birini salıverdiğini duyurdu.
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK, alıkoyduğu DAEŞ'li teröristleri serbest bırakmayı sürdürüyor.
Suriyeli muhalif Kürt oluşumlardan Suriye Bağımsız Kürt Rabıtasının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2 yıl önce YPG/PKK tarafından alıkonulan DAEŞ elebaşlarından ve sözde "halkla ilişkiler bürosu emiri" Eid Abdülhamid el-Deyri serbest bırakıldı.
Söz konusu DAEŞ'li teröristin çok sayıda savaş suçuna karıştığı bildirildi.
Terör örgütü YPG/PKK, geçtiğimiz ay, terör örgütü DAEŞ işbirlikçisi olduğu tespit edilen 631 kişiyi serbest bırakmıştı.