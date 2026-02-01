  • İSTANBUL
Terör örgütü YPG'den Haseke ve Kamışlı'da sokağa çıkma yasağı
Dünya

Terör örgütü YPG’den Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Terör örgütü YPG’den Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı

Terör örgütü YPG, Suriye hükümet güçlerinin bölgeye giriş hazırlıkları sürerken Haseke ve Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı ilan etti. 2 ve 3 Şubat tarihlerini kapsayan yasak kararı, Suriye ordusunun bölgede kontrolü devralmasına yönelik anlaşmanın uygulanmaya başlayacağı kritik sürece denk geldi.

Suriye’nin kuzeydoğusunda hareketli saatler yaşanıyor. Terör örgütü YPG’nin sözde "güvenlik birimi", sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Haseke kenti ve Kamışlı ilçesinde geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı getirdiğini duyurdu.

Kararın, Suriye hükümet güçlerinin bölgede yönetimi ve güvenliği devralmasını öngören anlaşmanın hayata geçeceği günlerle çakışması dikkat çekti.

KRİTİK TARİHLER VE SAATLER AÇIKLANDI

Örgütün ilan ettiği takvime göre; Haseke’de 2 Şubat, Kamışlı’da ise 3 Şubat tarihlerinde sabah saat 06.00’dan akşam 18.00’e kadar sokakların boşaltılması istendi.

YPG, bu hamleyi "bölge huzuru ve istikrarı" gerekçesiyle savundu ve yasağa uymayanların cezalandırılacağını duyurdu.

Henüz Şam yönetiminden konuya dair resmi bir açıklama gelmese de, askeri birliklerin 2 Şubat Pazartesi gününden itibaren bölgeye konuşlanması bekleniyor.

KURTARILAN BÖLGELERDE BAYRAKLI KUTLAMA

Diğer yandan, Suriye ordusunun terör örgütü YPG’nin işgalinden kurtardığı bölgelerde halk sokaklara döküldü.

Suriye bayrakları ve marşlarla yapılan kutlamalar, bölgedeki değişimin halk nezdindeki yansımasını gözler önüne serdi.

Halep Emniyet Müdürü Muhammed Abdulgani, ateşkes ve entegrasyon mutabakatı kapsamında Aynularab (Kobani) bölgesini ziyaret ederek kamu düzeninin yeniden inşası için çalışmaların başladığını bildirdi.

 

