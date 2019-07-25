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Terör örgütü YPG o bölgeyi Esed'e bıraktı

Terör örgütü PYD/YPG ile Esed arasında yapılan görüşmelerde flaş bir karar alındı. Teröristler, Türkiye sınırına yakın bir bölge olan Kamışlı'yı Esed'e bıraktı

25 Temmuz 2019 Perşembe 21:15
Terör örgütü YPG o bölgeyi Esed'e bıraktı

Terör örgütü PYD/PYG kontrolünde bulunan Türk sınırındaki Kamışlı'yı Esad’a devretmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güney sınırlarımızda terör devleti oluşumuna izin vermeyeceğiz diyerek, Fırat'ın Doğusuna askeri birlikleri yığmaya devam etmesi, terör örgütü PYD/YPG’yi telaşlandırdı.

PYD/YPG Suriye’de Kamışlı'yı başkent ilan etmiş gibi tüm siyasi, askeri üst yetkililerinin ana merkez karargahı olarak buradan yönetiyordu.

PYD/YPG ile Esed masaya oturdu

Türkiye’nin terörden temizlemek için Fırat'ın Doğusuna yapılacak olan askeri harekat için PYD/YPG üst düzey yetkilileri Esed ile masaya oturarak Kamışlı kentini rejime bırakma kararı aldı.

Mardin'in Nusaybin İlçesi karşısında bulunan Kamışlı kentine son günlerde rejime ait çok sayıda askeri birlik sevk edildi.

Habererk'e konuşan ÖSO’nun üst düzey bir komutanı "PYD/YPG’nin başkenti Kamışlı’dır. Bölgeyi buradan yönetiyor. Bir çok üst düzey terör örgütü sözcüleri de burada yaşamaktadır. Kamışlı’nın Türkiye’nin eline geçmesi kendilerinin sonu anlamına gelmektedir. Onun için Esad ile görüşme halindeler. Hatta Kamışlı'nın güneyini tamamen Esed'e bıraktılar. Esed askerleri Kamışlı içerisinde gezmektedir. Duruma göre tamamen Kamışlı bölgesini Esed’e teslim ederek kendilerini kurtarmak istiyor. Kamışlı sınır kapısı Esed'in kontrolüne geçti." dedi.

"Esed'e teslim ettiler"

ÖSO Üst düzey komutanı açıklamasına şöyle devam etti "PYD/PYG üst düzey örgüt mensupları kendileri Kamışlı’da istedikleri gibi sefa sürüyor. YPG militanları umurlarında değil. Bunun en bariz örneğini Zeytindalı Operasyonu ile Afrin'de gördük kaçtı gittiler, olan kandırılan gençlere oldu. Bunun için Esed ile anlaşmaya vardılar, Kamışlı’nın korunması karşılığında Haseke kentindeki bazı petrol havzalarının kontrolünü de Esed’e teslim ettiler" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 21:15
  1. Mardin
  2. ABD
  3. YPG

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