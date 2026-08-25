Miras kavgası kanlı bitti! Kardeşini öldürdü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çorum’un Uğurludağ ilçesinde miras meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ağabeyi Ziya Ü. tarafından vurulan Mehmet Ü., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Çorum’un Uğurludağ ilçesinde iki kardeş arasında miras nedeniyle çıkan kavga ölümle sonuçlandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Tutpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya Ü. ile kardeşi Mehmet Ü. arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ziya Ü., tabancayla ateş ederek kardeşi Mehmet Ü.' yü yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Ü., Uğurludağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mehmet Ü. doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Ziya Ü., yakalanıp, gözaltına alındı.
Şüphelinin işlemleri sürüyor.