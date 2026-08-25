Beşiktaş'tan son dakika duyurusu: Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi!
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Onana'nın sözleşmesi feshedildi.
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Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Onana'nın sözleşmesi feshedildi.
Beşiktaş, Jean Onana'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde oldu:
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana Onana ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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