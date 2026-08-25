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Beşiktaş'tan son dakika duyurusu: Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş'tan son dakika duyurusu: Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi!

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Onana'nın sözleşmesi feshedildi.

#1
Foto - Beşiktaş'tan son dakika duyurusu: Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi!

Beşiktaş, Jean Onana'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

#2
Foto - Beşiktaş'tan son dakika duyurusu: Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi!

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde oldu:

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Foto - Beşiktaş'tan son dakika duyurusu: Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi!

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

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Foto - Beşiktaş'tan son dakika duyurusu: Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi!

"Profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana Onana ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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