Bilim dünyasında yapay zeka alarmı! Her 10 makaleden 9’unda aynı iz bulundu

Akademik dünyada yapay zeka kullanımıyla ilgili tartışmaları büyütecek yeni bir çalışma gündeme geldi. Henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen araştırmaya göre; Aralık 2025’te yayımlanıp PubMed’de yer alan İngilizce biyomedikal makalelerin çok büyük bölümünde yapay zeka destekli yazım belirtileri tespit edildi.

Bilimsel makalelerde çok fazla kullanılmaya başladı

Söz konusu araştırmada, büyük dil modellerinin bilimsel makale yazımında önceki tahminlerden daha yaygın kullanılmış olabileceği değerlendirildi. Çalışmanın en dikkat çekici bulgusu ise, Aralık 2025’te yayımlanan makalelerde yapay zeka destekli yazım izinin neredeyse her 10 makaleden 9’unda görülmesi oldu.Bu oran, daha önce bilimsel literatürde yapay zeka kullanımına ilişkin yapılan tahminlerin oldukça üzerinde yer almış oldu.

Oran yüzde 77’ye çıktı

Çalışmaya göre, 2025 yılı boyunca PubMed Central’da arşivlenen İngilizce makalelerin yüzde 77’sinde büyük dil modeli kullanımına işaret eden bulgular saptandı. 2024 yılı için bu oran yüzde 52 olarak hesaplandı. Bu tablo, bilimsel metinlerde yapay zeka destekli yazımın bir yıl içinde belirgin şekilde arttığı yorumlarına yol açtı.

Önceki tahminler daha düşüktü

Daha önce yapılan bazı çalışmalarda oranların çok daha düşük çıktığı belirtilmişti. 2024 yılına ait PubMed özetlerini inceleyen bir araştırmada yapay zeka kullanımının en az yüzde 13,5 seviyesinde olduğu tahmin edilmişti.Farklı akademik alanlardaki makaleleri inceleyen başka bir çalışmada ise 2025’te yayımlanan makalelerin yüzde 57’sinin yapay zekadan etkilenmiş olabileceği değerlendirildi.

Araştırmacıların büyük bölümü yazımda destek alıyor

Çalışmada yer verilen değerlendirmeye göre, 2025’te yapılan bir ankette araştırmacıların yüzde 71’i yazım desteği için yapay zeka kullandığını söyledi. Bu veri, bilimsel metinlerde yapay zeka kullanımının yalnızca tahminlerden ibaret olmadığını; akademik üretim sürecinin fiili bir parçası haline geldiğini gözler önüne sermiş oldu.

En fazla iz özet ve tartışma bölümlerinde

Araştırmanın dikkat çeken bir başka sonucu ise yapay zeka izlerinin makalelerin her bölümünde aynı düzeyde görülmemesi oldu. Bulgulara göre yapay zeka destekli yazım belirtileri; özet, giriş ve tartışma bölümlerinde daha sık tespit edildi. Yöntem ve sonuç bölümlerinde ise oranların görece daha düşük olduğu belirtildi.

Bilimsel güvenilirlik tartışması

Uzmanlara göre yapay zekanın makale yazımında kullanılması tek başına sorun olarak görülmese de özellikle sonuçların aktarımı ve yorumlanması daha hassas bir alan oluşturuyor.Büyük dil modellerinin hatalı bilgi üretme veya olmayan verileri varmış gibi gösterebilme riski, bilimsel metinlerde daha dikkatli denetim yapılması gerektiğini gündeme taşıdı.

Araştırmanın hakem süreci tamamlanmadı

Öte yandan çalışmanın henüz hakem değerlendirmesinden geçmediği vurgulandı. Bu nedenle bulguların tüm bilimsel yayın dünyasını temsil edip etmediği konusunda temkinli olunması gerektiği uzmanlarca ifade ediliyor.