3 yaşındaki çocuk vefat etti! Dedesinin kullandığı otomobilin altında kaldı
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Şanlıurfa Birecik'te evlerinin önünde oynayan 3 yaşındaki Abdi Emin Ergün, dedesinin kullandığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde acı bir olay yaşandı. Olay, ilçeye bağlı Asman Kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Abdi Emin Ergün, dedesinin kullandığı otomobilin altında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Abdi Emin Ergün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Ergün’ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.