Terör örgütü YPG için çarpıcı yorum: Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular

Siyaset Bilimi ve Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Suriye’nin kuzeydoğusunda bir terör devleti kuracağı söylenen bölücü terör örgütü SDG/YPG’nin üç günde Suriye ordusu ve Arap aşiretleri karşısında darmadağın olmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’ye yüzünü dönen kazanır” sözlerine atıf yaparak değerlendirdi.

TÜRKİYE'Yİ DİNLEMEDİLER

Sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulunan Gökçe, “Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Yüzünü Ankara'ya dönen kazanır’ demişti. SDG kaybetti. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular. Çünkü; Jeopolitik gelişmeleri değerlendiremedi. Özgüven patlaması yaşadılar. Silahlı gücünün ve imkan kabiliyetlerinin ne olduğunu tam olarak bilemediler. ABD ve İsrail'e güvendiler, yarı yolda bırakıldılar. Bu iki ülkenin de geçmişte devletleri yarı yolda bıraktığını ya bilmiyordu ya da bilmek istemiyorlardı. Suriye coğrafyasını ve demografik yapı gerçekliğini okuyamadılar. En önemlisi Türkiye'nin askeri, siyasi ve toplumsal gücünü kabullenemediler” görüşünü ortaya koydu.