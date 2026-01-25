  • İSTANBUL
Gündem Terör örgütü YPG, ateşkesi ihlal ederek 2 kişiyi daha öldürdü
Gündem

Terör örgütü YPG, ateşkesi ihlal ederek 2 kişiyi daha öldürdü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Terör örgütü YPG, ateşkesi ihlal ederek 2 kişiyi daha öldürdü

Suriye devlet televizyonu, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ve Kamışlı bölgelerinde, terör örgütü YPG'nin açtığı ateş sonucu 2 gencin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye ve YPG arasında yapılan ateşkes sürecinin devam ettiği bölgede, YPG çok sayıda ihlal yaptı.

YPG'nin saldırıları sonucu bir gencin Haseke'de, diğer bir gencin ise Kamışlı kırsalındaki El-Garika köyünde hayatını kaybettiği belirtildi.

Haseke ilinin kuzeyindeki Derbesiyye bölgesinde YPG güçlerinin çok sayıda ihlal yaptığı ve bölgede çok sayıda genci alıkoyduğu aktarıldı

Suriye Savunma Bakanlığı, dün terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edilmişti.

