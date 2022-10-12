"Terör örgütü üyesi" HDP'li Tevfik Kaçar öldü!
Bir dönem terör örgütü üyeliği suçundan tutuklabnarak cezaevine gönderilip hapis yatan HDP Parti Meclisi Üyesi Tevfik Kaçar öldü.
Yeniakit.com.tr
Kanser tedavisi gören "terör örgütü üyesi" HDP'li Tevfik Kaçar öldü.
Kaçar'ın cenazesi İzmir'de gömüldü.
HDP'lileri Tevfik Kaçar'ın ölümünden sonra taziye yarışına girdi.
"PKK terör örgütü üyesi" HDP'li Tevfik Kaçar için paylaşılan mesajlar şöyle:
HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay: Dr. Hikmet kıvılcımlı geleneğinin emekçilerinden, emek, barış ve demokrasi mücadelesinde sosyalistlerin ayrımsız yanında yer alan sevgili PM üyemiz Tevfik Kaçar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayalleri mücadelemizde yaşayacak.
EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz: HDP Parti Meclisi üyesi Teyfik Kaçar’ın vefatı nedeniyle başta ailesine ve HDP’li tüm dostlara başsağlığı diliyorum. Adı emek ve özgürlük mücadelesinde yaşayacak.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Mücadele arkadaşımız, ağabeyimiz HDP PM üyesi Tevfik Kaçar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesinin, sevenlerinin ve partimizin başı sağ olsun.