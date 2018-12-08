Terör örgütü üyesi 2 kardeş Türkiye'ye girerken yakalandı
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde terör örgütü PYD/PKK üyesi biri kadın 2 kardeş yakalandı.08 Aralık 2018 Cumartesi 01:26
İlçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Sınır hattındaki Zenginova Mahallesi yakınlarında düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu H.H. ve kardeşi R.H, Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.
Terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu belirlenen teröristler, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
YORUM YAZ