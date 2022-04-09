  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Terör örgütü üyeliğinden aranan iş adamı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Gündem

Terör örgütü üyeliğinden aranan iş adamı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütüne üye olma suçundan aranırken Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan iş adamı, 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 00:31:00 -
Terör örgütü üyeliğinden aranan iş adamı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Daha önce terörizmi finanse etmek suçundan gözaltına alınan ve Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen iş adamı Abuzer Arslan, mahkemede beraat etmişti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin kararına itiraz etti.

Yurt dışına çıkış yasağı konulan Abuzer Arslan ise 2021 yılının Kasım ayında yasa dışı yollardan HDP'li eski Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Y. ile birlikte yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne’nin İpsala ilçesinde yakalanmış ve jandarma ekipleri tarafından Adıyaman’a getirilmişti. Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından Adıyaman Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Abuzer Arslan’a mahkeme heyeti tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay