Terör örgütü propagandasının ardından açığa alınmıştı! Araştırma görevlisine soğuk duş
Elazığ'da terör örgütü propagandası yaptığı için gözaltına alınan araştırma görevlisi tutuklandı.
Elazığ’da terör örgütü propagandası yapan araştırma görevlisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Fırat Üniversitesinde araştırma görevlisi olan H.K. sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yaptığı gerekçisiyle rektörlük tarafından açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.
Adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Polis tarafından gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.K. bugün adliyeye sevk edildi.
H.K. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.