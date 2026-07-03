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Bir nesle annelik yapmıştı: Ölmeden önceki son hali yürek burktu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Bir nesle annelik yapmıştı: Ölmeden önceki son hali yürek burktu!

Yeşilçam oyuncusu Adile Naşit’in vefatından önce hastanede çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

#1
Foto - Bir nesle annelik yapmıştı: Ölmeden önceki son hali yürek burktu!

SON HALLERİ ORTAYA ÇIKTI Usta oyuncunun paylaşılan görüntüsü sosyal medyada gündem olurken son halleri ise yürek burktu. Usta oyuncunun paylaşılan görüntüsü sosyal medyada gündem olurken son halleri ise yürek burktu.

#2
Foto - Bir nesle annelik yapmıştı: Ölmeden önceki son hali yürek burktu!

Anne ve babası da tiyatro sanatçısı olan, kendisi de kariyerine bu yolda devam eden usta oyuncu Adile Naşit küçük yaşta sahnelerle buluştu.

#3
Foto - Bir nesle annelik yapmıştı: Ölmeden önceki son hali yürek burktu!

TÜRK SİNEMASINDA İZLENME REKORU KIRAN FİLMLERDE ROL ALDI Tiyatrodan sinemaya, televizyondan çocuk programlarına kadar uzanan devasa bir kariyer inşa eden usta aktör "Hababam Sınıfı" başta olmak üzere, "Süt Kardeşler", "Neşeli Günler", "İşte Hayat", "Tosun Paşa", "Bizim Aile", "Gülen Gözler" gibi Türk sinema tarihinin izlenme rekorları kıran filmlerinde rol aldı.

#4
Foto - Bir nesle annelik yapmıştı: Ölmeden önceki son hali yürek burktu!

Uykudan Önce programıyla, “kuzucuklarım” diye hitap ederek büyük bir nesli masalarla büyüterek tüm Türkiye’nin ortak sevgilisi oldu.

#5
Foto - Bir nesle annelik yapmıştı: Ölmeden önceki son hali yürek burktu!

ÖLMEDEN ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI 11 Aralık 1987 yılında İstanbul Beyoğlu’nda Alman Hastanesi’nde 57 yaşında kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybeden usta oyuncunun ölmeden önceki hastane odasında çekildiği fotoğraf ortaya çıktı.

#6
Foto - Bir nesle annelik yapmıştı: Ölmeden önceki son hali yürek burktu!

Türk sinemasının sevilen oyuncusu Adile Naşit’in son hastanedeki son halleri ve baş ucunda bekleyen eşi Ziya Keskiner de o karede yer aldı.

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