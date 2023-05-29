Terör örgütü PKK/YPG'ye üye olmaktan aranıyordu! Enselendi
Aydın-Didim'de, PKK/YPG terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınkum Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu.
Yapılan incelemede, F.K. (33) isimli şüphelinin, terör örgütü YPG adına Suriye'de 1 yıl faaliyette bulunduğu ve PKK/YPG'ye üye olmaktan arandığı öğrenildi.
Gözaltına alınan F.K, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.