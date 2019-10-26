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Gündem

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları Türkiye'ye yatırım kararı alan Volkswagen binasına saldırdı

Almanya'da terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye'de fabrika açma kararı alan Alman otomobil devi Volkswagen'in binasına saldırdı.

2019-10-26 22:18:00 -

Fırat'ın doğusunda kahraman Mehmetçiğimizin, YPG'li teröristleri bölgeden temizlemek için sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nı, Avrupa'da bulunan PKK yandaşları ortalığı karıştırarak protesto ediyor. Her fırsatta PKK yandaşlarına kapılarını açan Almanya durumdan bıkmış olsa da terör seviciliğine devam ediyor.

Türkiye'ye yatırım yapıyorlar diye saldırdılar

PKK/YPG terör örgütü yandaşları dün Almanya ve İtalya'da THY bürolarına saldırarak uçuşları engellemeye çalışmıştı. Bugün ise Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Alman otomotiv markası Volkswagen'in Wolfsburg kentinde bulunan binasını işgal ettiler.

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Yorumlar

Mete

Hadi bakalım Almanya, bununda sindirin de görelim.
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yerli milli ve bağımlı

Tamamda bize ne? Derdi bizi neden alsın? 
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