  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütü PKK'ya Eren Abluka darbesi!

F-5 Eğitim uçağı düştü, pilot paraşütle atlayarak kurtuldu

İstanbul tramvay kazasında sinyalizasyon hatası iddiası! Şok ettiren olay: Görüntülerde hızı azalmıyor!

Necmettin Batırel'den dolardan sonra bu kez 'yok artık' dedirten akaryakıt tahmini: O fiyatı görecek

Rekabet Kurulu düğmeye bastı! 20 firmaya fahiş fiyat soruşturması

Bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemeyeceksiniz! Bunu kimse bilmiyordu...

İstanbul için merakla beklenen kar yağışı açıklaması geldi! Uydu görüntüleri herkesi şok etti

Flaş asgari ücret gelişmesi! Az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

İşte batırılma nedeni! Akdeniz'in dibinde ABD yapımı tank

Fenerbahçelilere büyük şok! Arda Güler’den büyük darbe
Yerel Terör örgütü PKK'ya operasyon! Toprağa gömülü halde bulundu
Yerel

Terör örgütü PKK'ya operasyon! Toprağa gömülü halde bulundu

Bingöl’de terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette bulunan El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 19:08:00 -
Terör örgütü PKK'ya operasyon! Toprağa gömülü halde bulundu

Bingöl’de bir arazide, bölücü terör örgütü PKK’ya ait gömülü vaziyette bulunan El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde Adaklı kırsalında icra edilen operasyonda 21 adet 12 kilogram dolu mutfak tüpü, 1 adet patlamamış 155 mm top mermisi, 200 metre uzunluğunda kablo ele geçirilmiştir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23