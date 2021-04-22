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Gündem Terör örgütü PKK'ya karşı 9 bin 630 operasyon planlanıyor
Gündem

Terör örgütü PKK'ya karşı 9 bin 630 operasyon planlanıyor

İçişleri Bakanlığı'nca, terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminde çıkarmak amacıyla ilkbahar yaz dönemi operasyonlarının başladığı açıklandı. Bu dönemde 9 bin 630 planlı operasyon gerçekleştirileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 15:05:00 -
Terör örgütü PKK'ya karşı 9 bin 630 operasyon planlanıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; iç güvenlik operasyonlarıyla kırsalda tükenme noktasına gelen terör örgütünü tamamen ülke gündeminde çıkarmak amacıyla ilkbahar yaz dönemi operasyonları başlatıldı. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer aldığı operasyonlar, 1 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek. Bu dönemde 9 bin 630 planlı operasyon icra edileceği belirtildi. Operasyonlarda teröristlerin tüm barınma alanlarındaki inlerine girilecek. Operasyonların stratejisi; istihbarata dayalı nokta operasyonlarla terörü kaynağında 'ara-bul-yok et' olacak. Böylelikle baskı sürdürülerek teröriste bölge dar edilecek.

Sonbahar-kış operasyonları tamamlandı

Öte yandan, bölücü terör örgütüne yönelik 1 Ekim 2020-15 Nisan 2021 tarihleri arasında  düzenlenen 'sonbahar-kış operasyonları' ise başarıyla tamamlandı. Bu dönemde 7 bin 424  sonbahar-kış operasyonu planlanmasına rağmen 8 bin 915 operasyon icra edildi. Bu operasyonlarda 75 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 915 sığınak ve mağarada, 233 mayın, el yapımı patlayıcı, 292 silah, 465 el bombası, 891 tüp ve 31 bin 6 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Terörle mücadelede yakalanan başarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

 

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