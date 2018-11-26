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Terör örgütü PKK'ya İHA destekli operasyon!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 21:35
Terör örgütü PKK'ya İHA destekli operasyon!

Gaziantep'te polis ekipleri, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleri ve bomba imha uzmanlarının da katıldığı geriş çaplı operasyon yapıldı.

İHA destekli operasyon

 

İnsansız hava aracının da destek verdiği operasyonda terör örgütü adına faaliyetlerde ve provokatif eylemlerde bulunan örgüt mensupları ile irtibatlı olarak eleman temini faaliyetleri yürüten, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü övücü, özendirici paylaşımlarda bulunarak örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda bir adet 9 mm tabanca, 57 adet 9 mm tabanca fişeği, bir adet PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçası, bir adet FETÖ/PDY terör örgütü içerikli yasak kitap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 21:35
  1. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
  2. PKK
  3. FETÖ

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