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Aktüel Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:03:19 -
Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım, yataklık ve eleman kazandırdığı iddia edilen 2 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yardım, yataklık ve eleman kazandırma faaliyetinde bulundukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Pervari ilçesindeki adreslerine düzenlediği operasyonda şüphelileri yakaladı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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