Terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda emekli binbaşı gözaltına alındı
Son dönemlerde ağır darbeler alan terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda emekli bir binbaşı gözaltına alındı. Binbaşının HDP eski Meclis üyesi olduğu ortaya çıktı.24 Ekim 2018 Çarşamba 21:02
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda emekli bir binbaşı gözaltına alındı.
Emekli binbaşı PKK operasyonunda gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda iş adamı ve emekli binbaşı Zeki K. gözaltına alındı.
Emekli binbaşının HDP eski Meclis üyesi olduğu ortaya çıktı
Zeki K.'nin evinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve harici diske de el konuldu. Eski HDP Parti Meclis üyesi Zeki K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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