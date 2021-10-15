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Gündem Terör örgütü PKK'ya darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Terör örgütü PKK'ya darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Eren-13 operasyonları kapsamında Şırnak ve Hakkari’de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 18:19:00 - 2021-10-15 18:45:20
Terör örgütü PKK'ya darbe! 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonlarında Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde 3 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkari ve Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında devam eden Eren-13 operasyonlarında; Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Böylelikle bugün gerçekleşen Eren Operasyonlarında Hakkari’de 1, Şırnak’ta 2 olmak üzere toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

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