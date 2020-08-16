Terör örgütü PKK'ya bir tokat daha

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan arınan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Arap aşiretler, Deyrizor'da terör örgütünün işgalinde bulunan bölgelerde kısa süre önce protestolar düzenleyen halka destek için buluştu.

Tel Abyad okulunda bir araya gelen kalabalık, Suriyeli muhaliflerin Beşşar Esed rejimine karşı ayaklanmasını sembolize eden "devrim" bayrağıyla beraber Arapça yazılı dövizler de taşıdı.

Taşınan dövizlerde, "Tel Abyad Yerel Meclisi Arap aşiretlerin ayaklanmasını destekliyor.", "Tel Abyad'daki Arap aşiretleri Deyrizor aşiretleriyle dayanışıyor ve destekliyor", "Deyrizor'daki katil SDG'yi istemiyoruz" ve "Deyrizor'daki özgür aşiretlere selam olsun" ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

Ayaklanmalar ve protestolar hakkında açıklamalarda bulunan Meşhur Aşireti lideri Hemide Tuhri, Deyrizor'da terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde olan bölgelerde suikast, terör estirme ve keyfi alıkoyma uygulamalarının Tel Abyad aşiretlerinin ayaklanmasına ve sesini örgüte karşı yükseltmesine neden olduğunu söyledi.

"Kritik bir dönüm noktası"

Şeyh Tuhri, terör örgütü YPG/PKK'nın uygulamalarının Arap varlığını tehdit ettiğini ifade ederek, örgütün işgalinde bulunan bölgelerdeki ayaklanmaları kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Deyrizor'da yaşanan suikast

Deyrizor'un Havayıç köyünde 2 Ağustos tarihinde Akidet kabilesi önderlerinden Şeyh Mutşir el-Hammud el-Hivil ve Şeyh İbrahim el-Halil el-Abbud el-Ced'an, araçları ile hareket halindeyken kimliği belirsiz şahıslarca silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda Şeyh Mutşir ile şoförü olay yerinde yaşamını yitirirken, Şeyh İbrahim ise suikastten yaralı olarak kurtulmuştu.

Terör örgütü göstericilere ateş açtı

Gerçekleşen suikastten sonra Havayıç, Şuheyl ve Zeyban'da toplanan halk, can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etmiş, örgüt ise göstericilere ateş açarak karşılık vermiş, 2 sivil canından olmuştu.

Yaşanan büyük çaplı gösterilerden sonra terör örgütü YPG/PKK söz konusu bölgeleri kuşatarak onlarca sivili alıkoymuştu.

Suikaste uğrayan kabile önderi, PKK'nın düzenlediği toplantıya katılmayı reddetmişti

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, suikaste uğrayan Akidet kabilesinin önderi, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in geçen ay Arap kabileleriyle düzenlediği toplantıya katılmayı reddetmişti.

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016'dan beri terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.