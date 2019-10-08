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Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

08 Ekim 2019 Salı 19:07
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığından, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 19:07
  1. Hakkari
  2. İçişleri Bakanlığı

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